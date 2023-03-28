В Челябинске нашли труп мужчины в теплопункте

Спасатели вытащили из помещения тело, которое лежало на горячих трубах

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, тело которого нашли в одном из надземных теплопунктов на улице Днепропетровской. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, которая помогала полицейским транспортировать труп, о жуткой находке сообщили очевидцы. Для обеспечения безопасности специалистам пришлось надеть дыхательные аппараты.

«После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпинистского снаряжения транспортировали тело с горячих труб из железобетонной будки», — пояснили в ПСС Челябинской области.

Теперь силовикам предстоит установить личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего. В начале марта прохожие тоже сообщили о жуткой находке на улице: мужчина лежал в крови возле детской поликлиники № 4 на Братьев Кашириных. За несколько минут до гибели очевидцы видели его в магазине.