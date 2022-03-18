В Челябинске нашли тело 17‑летнего школьника

По предварительным данным, парень свел счеты с жизнью

В челябинской квартире обнаружили тело одиннадцатиклассника. Рядом с погибшим лежала упаковка с таблетками. Об этом медиахолдингу «Первый областной» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Тело 17-летнего парня обнаружил его дядя, когда вернулся домой. Предположительно, у школьника случилась передозировка таблетками. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В СУ СКР по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что пока данные о смерти школьника не поступали.