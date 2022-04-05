В Челябинске нашли тело 15‑летнего школьника

По версии следствия, жертву до смерти избил сверстник

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в избиении 15-летнего подростка, который от полученных травм скончался, сообщили сегодня, 5 апреля, в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне в Тракторозаводском районе Челябинска. Парни подрались, и подозреваемый избил жертву до смерти. Тело подростка нашли в овраге.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.