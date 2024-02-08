В Челябинске нашли тело 14‑летней девочки

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера

В одной из квартир в Ленинском районе Челябинска нашли тело 14‑летней девочки. Сообщение от собственного источника об этом Первому областному информагентству подтвердили в СУ СКР по региону.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

Также накануне под окнами дома на Университетской Набережной нашли тело 15‑летней девочки.

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