В Челябинске нашли танковый фугас

Ржавый боеприпас с взрывателем и остатками взрывчатого вещества обнаружили на Северо-Западе

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили обнаруженный в Челябинске боеприпас. Рабочие нашли подозрительный предмет на улице Автодорожной в Курчатовском районе.

На вызов отправилась группа разминирования ОМОН «Атом».

«Осмотрев боеприпас, они установили, что это 125-мм танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Долгое время пролежал в грунте, представлял опасность для жизни и здоровья окружающих», — рассказали в ведомстве.

С соблюдением необходимых мер предосторожности снаряд поместили в спецконтейнер, транспортировали на полигон и уничтожили накладным зарядом.