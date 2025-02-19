В Челябинске нашли школьницу, кинувшую кирпич с балкона на машину

Родители несовершеннолетней понесут ответственность

В социальных сетях появился ролик, как несколько подростков кидают кирпич с балкона многоэтажки на Университетской Набережной, в результате чего он попадает в машину. Полиция установила личность несовершеннолетней хулиганки, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Туда кидай», — говорит один из участников ролика.

«Да нет, там машины», — останавливает другая.

Недолго думая, девочка все-таки выкидывает кирпич и попадает четко по машине, срабатывает сигнализация, а подростки убегают в квартиру. На следующий день хулиганов опросила полиция.

«В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Родители девочки заплатят штраф от 100 до 500 рублей.