В Челябинске нашли сбежавшую к возлюбленному 16-летнюю девушку

Студентка колледжа собиралась жить с молодым человеком в его городе

Сотрудники транспортной полиции задержали жительницу города Бирска. 16-летняя девушка собрала вещи и уехала к возлюбленному. Ее встретили правоохранители на станции «Челябинск-Главный». Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

В Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте поступила информация о розыске несовершеннолетней жительницы Бирского района Республики Башкортостан. 16-летняя студентка колледжа собрала свои вещи и покинула общежитие. Установлено, что девушка купила билет на поезд Самара — Владивосток и направлялась в Гусиноозерск Республики Бурятия. Выяснилось, что сбежавшая общалась в интернете с 19-летним молодым человеком в течение года. Влюбленные решили жить вместе.

«По пути следования поезда были ориентированы сотрудники линейных подразделений. В результате путешественницу, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Девушку поместили в социальный приют, после чего ее забрала мать.

Как ранее сообщал наш сайт, 35-летняя жительница Миасса обратилась в полицию после пропажи 14-летней дочери. Школьницу нашли в Челябинске, она собиралась уехать на поезде в столицу к другу по переписке.