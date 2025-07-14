В Челябинске нашли «резиновую» квартиру больше чем на 40 жильцов

Все зарегистрированные на жилплощади оказались гостями из ближнего зарубежья

Челябинские полицейские выявили фиктивную постановку на учет сразу 42 иностранцев. Все они числились соседями по одной квартире в доме на улице Комарова, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что регистрировал мигрантов 33-летний владелец квадратных метров. При этом ни один из прописанных по адресу иностранцев на самом деле там не проживал. Этот факт полицейские установили в ходе опроса соседей и осмотра квартиры.

В отношении хозяина «резиновой» квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранные граждане с миграционного учета сняты.