Челябинские полицейские выявили фиктивную постановку на учет сразу 42 иностранцев. Все они числились соседями по одной квартире в доме на улице Комарова, сообщает пресс-служба полиции.
Установлено, что регистрировал мигрантов 33-летний владелец квадратных метров. При этом ни один из прописанных по адресу иностранцев на самом деле там не проживал. Этот факт полицейские установили в ходе опроса соседей и осмотра квартиры.
В отношении хозяина «резиновой» квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранные граждане с миграционного учета сняты.