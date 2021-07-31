В Челябинске нашли пропавшую женщину с ребенком

Маму с дочкой искали четыре дня

Сегодня, 31 июля, жительница Челябинска, ушедшая из дома с полуторагодовалым ребенком несколько дней назад, нашлась. О результатах поиска сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

«Найдена, жива»,— написано на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Где находилась женщина все это время, не сообщается. Сейчас с челябинкой работают сотрудники полиции.

Напомним, 28-летняя местная жительница ушла из дома с маленький дочкой 27 июля. До сегодняшнего дня женщина не выходила на связь. К поискам мамы с малышкой подключились волонтеры и полиция.