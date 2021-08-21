В Челябинске нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома вечером 20 августа

Девятилетний Артем Бабченко, ушедший из дома в поселке городского типа Федоровка, найден, сообщили сегодня, 21 августа, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Бабченко Артем найден, жив! Спасибо всем участникам поиска и людям, которые распространяли информацию»,— говорится в официальной группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Где находился мальчик всю ночь, не сообщается.

Напомним, юный челябинец ушел из дома в пятницу вечером. Домой ребенок не вернулся. Родители написали заявление в полицию и отправили ориентировки поисковым отрядам.

11 августа в Каслинском районе ушла из дома 15-летняя школьница. Спустя сутки подростка нашли живым.