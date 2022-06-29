По словам матери молодого человека, утром 27 июня сын отправился на учебу и домой не вернулся, на звонки не отвечал. Женщина обратилась в полицию — силовики начали поиск.
Удалось узнать, что две недели назад юноша приобрел электронный билет на самолет Москва — Челябинск и в понедельник вылетел из аэропорта Шереметьево на Южный Урал.
«В аэропорту Челябинска юношу встретили сотрудники линейного отдела полиции. Молодой человек объяснил, что из Челябинска собирался доехать на такси до Екатеринбурга и весело провести там каникулы», — замечают в пресс-службе.
С путешественником провели профилактическую беседу. До приезда родителей его отправили в социальный приют.