В Челябинске нашли подростка, сбежавшего от родителей из Москвы

Парень без спроса вылетел на Урал, чтобы весело провести время в Екатеринбурге

Транспортные полицейские Челябинска разыскали 17-летнего юношу, который сбежал из дома в Москве и прилетел на Южный Урал. Об этом в среду, 29 июня, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По словам матери молодого человека, утром 27 июня сын отправился на учебу и домой не вернулся, на звонки не отвечал. Женщина обратилась в полицию — силовики начали поиск.

Удалось узнать, что две недели назад юноша приобрел электронный билет на самолет Москва — Челябинск и в понедельник вылетел из аэропорта Шереметьево на Южный Урал.

«В аэропорту Челябинска юношу встретили сотрудники линейного отдела полиции. Молодой человек объяснил, что из Челябинска собирался доехать на такси до Екатеринбурга и весело провести там каникулы»,

— замечают в пресс-службе.

С путешественником провели профилактическую беседу. До приезда родителей его отправили в социальный приют.