В Челябинске нашли подростка, поджегшего пять мусорных баков во дворе

Ущерб составил 100 тысяч рублей

Полиция Челябинска установила личность подростка, который поджег пять мусорных контейнеров во дворе одного из домов на Университетской Набережной, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, опросили в присутствии отца. Школьник вину признал», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего полицейскими составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию»).