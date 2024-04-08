Полиция Челябинска установила личность подростка, который поджег пять мусорных контейнеров во дворе одного из домов на Университетской Набережной, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, опросили в присутствии отца. Школьник вину признал», — рассказали в региональном полицейском главке.
В отношении законного представителя несовершеннолетнего полицейскими составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию»).