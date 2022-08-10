В Челябинске нашли подозреваемого в избиении женщины на остановке

Ранее сообщалось, что нападавших было пятеро

Челябинская полиция установила подозреваемого в дерзком нападении на женщину на остановке «Улица Красного Урала». Проводится доследственная проверка, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

Напомним, ЧП случилось поздним вечером 2 августа. Ранее сообщалось, что пять человек подошли к женщине, начали обыскивать ее сумку, а затем избили, забрызгали перцовкой и скрылись с места происшествия. При этом из сумки пострадавшей неизвестные ничего не взяли.

«Задержан подозреваемый — ранее несудимый 27-летний местный житель. Проводится доследственная проверка, устанавливается мотив поступка», — сообщили в полиции.

По данным Первого областного информагентства, напал на пострадавшую один мужчина, остальные четверо наблюдали за происходящим. Ранее нападавший не был знаком со своей жертвой.