В Челябинске нашли гаражи с контрафактным алкоголем

Обвиняемый хранил продукцию на 130 тысяч рублей

Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску задержали 34-летнего мужчину, хранившего в гаражах контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские установили, что 34-летний ранее не судимый челябинец незаконно хранил в арендованных гаражных помещениях алкогольную продукцию без соответствующих сертификатов с целью дальнейшей продажи.

Изъято 300 бутылок на 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении немаркированного алкоголя (статья 171.1 УК РФ).