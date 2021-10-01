В Челябинске нашли двух школьниц из Екатеринбурга

По предварительным данным, 14-летних девочек приютил незнакомый мужчина

В челябинском кафе нашли двух пропавших в Екатеринбурге школьниц. Девочки ушли из дома 23 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Поисками Ангелины Ащевой и Ангелины Нигаматзяновой занимались полиция и волонтеры.

По предварительным данным регионального полицейского главка, девочки остановили автомобиль в Старокамышинске и рассказали водителю, что они сбежали из родного дома в Ульяновске после ссоры с родственниками. Мужчина выделил беглянкам комнату в общежитии, кормил их и даже купил теплую одежду.

Теперь детально обстоятельства этой истории выясняют следователи МВД.