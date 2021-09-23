В Челябинске нашли 15-летнюю школьницу, пропавшую в МФЦ

Девочка жива

В Челябинске завершились поиски 15-летней Анны Скориковой, которая ушла из МФЦ 14 сентября и пропала. Девочку нашли живой. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Анна Скорикова была в здании МФЦ на Университетской Набережной, 25. Папа девочки оформлял документы на передвижной трейлер. В какой-то момент школьница пошла в туалет, а после скрылась в неизвестном направлении. Позже в социальной сети появилась информация о том, что Анну видели 16 сентября в поселке Новосинеглазово. По предварительным данным, там ее и нашли.

«Девочка обнаружена. Ее здоровью ничего не угрожает», — сообщили в полиции.