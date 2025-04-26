В Челябинске нарушителей противопожарного режима ловят с помощью дронов

Поджигателям грозят крупные штрафы и даже лишение свободы

В Челябинске соблюдение особого противопожарного режима контролируют, используя беспилотники. Так, дроны запустили над городским бором, и БПЛА сразу же зафиксировали два нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлено два нарушения правил пожарной безопасности в лесах (части 1 и 2 статьи 8.32 КоАП РФ)»,— уточнили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что за последние сутки в регионе ликвидировали 31 ландшафтный и лесной пожары на общей площади 10 гектаров. Виновные в поджогах устанавливаются.

В ведомстве напомнили, что в условиях особого противопожарного режима открытый огонь под запретом. В отношении нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела, наказание по которым предусматривает лишение свободы на срок от одного до 10 лет в зависимости от статьи. Например, за уничтожение имущества в результате неосторожного обращения с огнем (статья 168 УК РФ) грозит до года лишения свободы, а за случайное уничтожение лесных насаждений (статья 261 УК РФ) — до четырех лет. В случае крупного ущерба лесу лишиться свободы можно на 10 лет.