В Челябинске наркосбытчики ищут закладчиков под видом работы по изготовлению шоколада Kinder

За незаконную деятельность поставщики запрещенных веществ предлагают крупную сумму

В челябинских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» появились объявления от якобы мастерской «Аленка». Авторы объявления предлагают вакансию изготовителя шоколадных яиц Kinder. Корреспонденты Первого областного информагентства решили связаться с работодателем, чтобы уточнить детали, но вакансия оказалась совсем далека от детского лакомства.

«В Мастерскую „Аленка“ требуются рабочие на дому для изготовления больших киндеров, их используют в качестве подарка, сувениров. От нас бесплатное обучение, бесплатный мастер-класс! Все необходимое сырье для изготовления мы сможем привозить Вам на адрес. Сырье покупать не нужно! Для изготовления необходимо помещение, комната, размер подойдет от 13 кв. м. За один изготовленный киндер Вам оплата 350 рублей, в день один человек может делать от 10 киндеров и больше», — говорится в объявлении.

Для трудоустройства работодатель предлагает связаться с ним в «Телеграме»: указаны номер телефона и ник в мессенджере.

— Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе по изготовлению Kinder.



— Здравствуйте! Нам нужен пеший курьер или на авто для размещения «кладов»: трава, мефедрон. Выплаты ежедневно. От вас требуется только честность и трезвый образ жизни. Залог, документы не нужны. Оплаты высокая,— ответили в мастерской «Аленка».



У мастерской есть страница во «ВКонтакте». Судя по размещенной на ней информации, фирма занимается оформлением и продажей больших киндер-сюрпризов. На странице указан номер телефона, по которому мы не дозвонились, и адрес. Мы написали создателю сообщества, где можно посмотреть образцы товара, но ответа так и не получили.

О подозрительном интернет-магазине корреспондент Первого областного информагентства рассказала полиции.

«Наркосбытчиками для привлечения внимания используются страницы популярных сообществ в социальных сетях, доступ к которым получают путем их взлома. Владельцы аккаунтов зачастую не знают о том, что на их странице имеются ссылки на мессенджеры, где ведется переписка о предложениях работы по распространению наркотиков», — сообщили в региональном полицейском главке.

Органами внутренних дел на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотические средства, а также предлагающих работу наркокурьером. В 2022 году во взаимодействии с Роскомнадзором на Южном Урале выявлено и заблокировано порядка 700 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялись сбыт и пропаганда наркотиков.

Напоминаем: за распространение наркотиков грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного. Не откликайтесь на подобные предложения.