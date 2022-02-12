В Челябинске наркоман проник в чужой дом через балкон

Неадекватного мужчину задержали сотрудники охранного предприятия

В Челябинске неадекватный мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в частный дом через балкон. Хозяйка выбежала из дома и вызвала сотрудников частного охранного предприятия, которые задержали южноуральца, сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

ЧП произошло в пять утра 11 февраля на улице Бородинской. Хозяйка квартиры проснулась от звука разбиваемых стекол. Когда она вошла в комнату, то увидела неизвестного мужчину, который был весь в крови и вел себя неадекватно. Женщина, забыв про наличие тревожной кнопки, выбежала из дома и позвонила сотрудникам охранного предприятия, которые прибыли на место спустя несколько минут.

«В процессе задержания выяснилось, что злоумышленник разбил веранду, балконную дверь частного дома и проник в помещение. Во время задержания попытался оказать сопротивление, но из-за повреждений, которые нанес сам себе в процессе проникновения, начал терять сознание в результате потери крови»,— рассказали в пресс-службе ОП.

Сотрудники охранного предприятия оказали мужчине первую помощь и доставили в районное отделение полиции. Выяснилось, что южноуралец находился под действием наркотических веществ.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.