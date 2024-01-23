В Челябинске направлено в суд дело о смертельном ДТП на зебре

Под колесами автобуса погиб 19‑летний студент

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего смертельный наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. Напомним, инцидент случился в середине ноября прошлого года, под колесами автобуса погиб 19-летний студент. Напомним, автобус ЛиАЗ во время поворота направо выехал на зебру, где у дома 87 по проспекту Ленина наехал на пешехода.

«Сорокаоднолетний водитель обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела на имущество ООО «Третий автобусный парк» — три автобуса НефАЗ общей стоимостью 9 миллионов рублей — наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.