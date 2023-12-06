В Челябинске направлено в суд дело о борделях

На скамью подсудимых сядут три человека, в том числе бывший полицейский

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции города, открывших бордели в южноуральской столице, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2022 и 2023 годах обвиняемые организовали систематическое занятие проституцией другими лицами, для чего открыли на территории Челябинска два притона», — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. Подследственным вменяется часть 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». По делу собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.