В Челябинске накрыли ОПГ, которая организовала канал незаконной миграции

Соучастники торговали трудовыми патентами

Очередной канал незаконной миграции пресекли в Челябинске. Деятельность организованной группы, участники которой торговали трудовыми патентами, пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России.

«Участники преступной группы, действуя по предварительному сговору, с целью извлечения дохода организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам на территории Челябинска. Трудовые договоры заключались на номинальных лиц и организации, а впоследствии на их основании иностранцы продлевали свое пребывания на территории России», — рассказали в ведомстве.

Следственным органом УФСБ возбужденно уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лиц.