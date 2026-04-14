В Челябинске накрыли ОПГ, которая обналичивала деньги через студентов-дропперов

Через подставные счета проводились средства, похищенные у россиян, в том числе представителями украинских спецслужб

В Челябинской области задержаны активные участники организованного преступного сообщества, которые специализировались на неправомерном обороте электронных средств платежей и незаконной банковской деятельности. Совместную операцию провели сотрудники УФСБ и оперативники ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, фигуранты наладили схему по незаконному расчетно-кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, включая ведение банковских счетов и проведение денежных переводов.

«Для этого организаторы ОПГ находили подставных граждан для открытия на их имя банковских счетов с полным доступом к мобильному банку. Через эти счета в дальнейшем проводилось незаконное обналичивание денежных средств, в том числе похищенных у россиян представителями украинских спецслужб. В основном дропперами за небольшое вознаграждение соглашались стать студенты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности схемы:

«Незаконные финансовые онлайн-операции через счета южноуральцев-дропперов фигуранты совершали под видом участия в обмене криптовалюты в спецобменниках. Два офиса так называемых пунктов обмена криптовалютырасполагались в Челябинске, в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Сюда поставлялись банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве».





В рамках операции только в Южноуральске полицейские за один вечер задержали более 30 подозреваемых.

В ходе обысков по местам незаконной деятельности оперативники изъяли почти 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций. Денежный баланс на каждой из карт составлял в среднем около 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по частям 3, 4, 5 и 6 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), им грозит до 6 лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей.