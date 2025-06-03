В Челябинске накрыли две вебкам‑студии

Задержаны 11 человек — организаторы, операторы и несколько моделей

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В Челябинске полицейские пресекли деятельность двух студий, снимавших и поставлявших «клубничку» для интернета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет: это организаторы, видеооператоры и несколько моделей.

«Контент распространяли и публично демонстрировали через платформы монетизации. Вознаграждение — „токены“ или „донаты“ — зрители переводили на номера банковских карт организаторов нелегального бизнеса», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное изготовление, распространение и публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет). По местам проживания фигурантов и в помещениях студий проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Одному из организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.