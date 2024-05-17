В Челябинске накрыли две «резиновые» квартиры

В них было прописано почти 70 мигрантов

В Советском и Центральном районах Челябинска полицейские обнаружили квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы более 65 иностранцев из ближнего зарубежья, сообщает ГУ МВД по региону.

«Собственники квартир, 42‑летняя женщина и 45‑летний мужчина, за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет 66 мигрантов, не имея намерения предоставить им жилые помещения», — отметили в ведомстве.

В отношении челябинцев возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Все зарубежные гости сняты с миграционного учета.

Ранее полицейские накрыли «резиновую» квартиру в Калининском районе Челябинска. В ней фиктивно были прописаны девять мигрантов.