В Челябинске накрыли два подпольных казино

Они прятались за неприметными дверями на оживленных улицах

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В Челябинске оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции закрыли два подпольных казино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Игорные заведения прятались в многоквартирных домах по Комсомольскому проспекту и проспекту Победы. Внутрь вели неприметные двери, вокруг не было ни вывесок, ни рекламы. Чтобы зайти, игроки заранее договаривались с владельцами по звонку. В момент проведения оперативных мероприятий в заведениях находилось 10 игроков.

Организовали нелегальный бизнес семь челябинок. В отношении всех следователями СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. С места изъяты наличные денежные средства в размере 200 тысяч рублей, а также компьютеры, используемые для незаконной деятельности.