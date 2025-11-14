В Челябинске накрыли банду вымогателей, которые требовали 8 млн с местного жителя

Преступников покрывала следователь полиции

Пять человек задержаны по делу о вымогательстве и похищении человека в Челябинске, среди них следователь полиции ОП «Ленинский», сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2025 года сообщники неоднократно, применяя насилие, требовали с 22-летнего парня передать им 8 миллионов рублей и потерпевший передал одному из них миллион. В мае аналогичные требования выдвигались матери потерпевшего — женщину шантажировали угрозой применения насилия к ней и ее родным.

Сообщается, что замначальника отдела по расследованию преступлений в Ленинском ОП, узнав о заявлении потерпевшего в правоохранительные органы, передала эту информацию соучастнику и рекомендовала скрыться, а также незаконно требовала у потерпевшего передачи денег под угрозой уголовного преследования.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно со службой безопасности ГУ МВД. Возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий и вымогательства.

В полицейском главке сообщили, что руководством ГУ МВД по Челябинской области назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины фигурантов они понесут наказание в установленном законом порядке.