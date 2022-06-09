В Челябинске наказали четырех железнодорожников за сход спецтехники с путей

Причиной происшествия стало состояние дороги

В Челябинске закончилось разбирательство по факту схода с путей железнодорожной спецтехники. Транспортная прокуратура сообщила, что нашла виновных в инциденте, произошедшем в конце апреля 2022 года. Тогда на подъездном пути с базы ЭЧК станции Баландино Южно-Уральской железной дороги сошла с рельсов бурильно-шлифовальная машина.

25 апреля 2022 года с путей сошли железнодорожная бурильно-шлифовальная машина и агрегат для строительства фундаментов. Пострадавших не было. Транспортный прокурор выехал на место.

«Причиной происшествия послужило неудовлетворительное текущее содержание пути необщего пользования, его балансодержателем является Чуриловская дистанция пути. Транспортным прокурором начальнику дистанции внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены»,— пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении четырех работников прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), которые находятся на рассмотрении.