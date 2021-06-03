В Челябинске наградили женщину, которая спасла 7‑летнюю девочку от нападения бездомного

От рук преступника она сама пострадала и попала в больницу

В Челябинске наградили Екатерину Самонову, которая в апреле этого года спасла свою 7-летнюю соседку от нападения пьяного 52-летнего мужчины. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Константин Мирошниченко вручил женщине почетную грамоту с памятным подарком, поблагодарив за спасение ребенка и помощь в задержании опасного преступника.

«27 апреля текущего года в подъезде одного из домов Металлургического района областного центра 52-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 7-летнюю девочку с целью совершения сексуального преступления. В момент совершения преступления в подъезд зашла Екатерина Самонова, которая, увидев происходящее, пришла на помощь девочке, оттащив от нее преступника. Несмотря на то, что последний нанес женщине множественные удары, она смогла позвать на помощь соседей, которые задержали преступника и передали его сотрудникам полиции», — рассказали в региональном следственном управлении.

Женщина попала в больницу после злополучной встречи. Раннее она рассказала, что в тот день выбежала в подъезд после сообщения сына, возвратившегося с тренировки, о странном неопрятном мужчине рядом со школьницей. Злоумышленник попытался убежать, но на помощь пришли соседи и очевидцы, которые догнали мужчину и повалили на землю. До приезда полицейских охраняли задержанного. Позже стало ясно, что бездомный недавно освободился из тюрьмы. Он был судим за изнасилование и другие преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста», по решению суда мужчину отправили в СИЗО.