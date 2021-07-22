В Челябинске начался суд по смертельной аварии на перекрестке Барбюса — Дзержинского

Обвиняемый Игорь Печенкин настаивает на том, что ему стало плохо за рулем

В мировом суде Ленинского района началось рассмотрение административного дела в отношении 40-летнего Игоря Печенкина. Его обвиняют в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Напомним, 10 июня водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада Гранта», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование продолжается.

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, по словам заместителя прокурора города Михаила Венглера, подсудимый в 2004 году стал жертвой «Лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.