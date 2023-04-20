В Челябинске начальника подразделения крупной транспортной компании подозревают в коррупции

Мужчина за деньги организовывал ускоренную отправку грузов

Начальника одного из подразделений челябинского филиала крупной транспортной компании подозревают в получении взятки. По данным региональной транспортной полиции, 34-летний мужчина с 2020 по 2022 год получил от коммерческой организации более 100 тысяч рублей за покровительство, оперативное согласование заявок и быструю отправку вагонов с грузом.

Ранее подозреваемый проблем с законом не имел и дал по делу признательные показания. Специалисты проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

Транспортная полиция направила материалы проверки в Следственный комитет для принятия процессуального решения.