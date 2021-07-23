В Челябинске Виктора Чернобровина отправили в СИЗО на два месяца по делу о взятке

Начальник регионального отделения ПФР по версии следствия получил 26 миллионов рублей от ЧОП «Аквилон»

Сегодня, 23 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу руководителя регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина. В отношении управляющего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его задержали накануне и увезли на допрос прямо из больницы. По данным следствия, обвиняемый получил взятки от представителя частной охранной организации «Аквилон» за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Сумма составила порядка 26 миллионов рублей.

По этому же делу проходит заместитель Виктора Чернобровина и сотрудник административно-хозяйственной части. 22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотруднику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.

После задержания Орехова в СМИ появилась информация о прошедших обысках у начальника управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина. В пресс-службе ПФР частично опровергли информацию, заявив, что на рабочем месте обысков не было. Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей.



Тракторозаводский суд отправил в СИЗО руководителя ПФР Челябинской области на два месяца. Виктор Чернобровин останется под стражей до 22 сентября.