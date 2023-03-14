В Челябинске начальника отдела в «НОВАТЭК-АЗК» подозревают в подкупе на 800 тысяч рублей

По версии следствия, он подписал акты выполненных работ без проверки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела капитального строительства компании «НОВАТЭК-АЗК». Его подозревают в коммерческом подкупе (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, начальник отдела в 2020 году получил 800 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ без должного контроля.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по региону.