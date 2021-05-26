В Челябинске начальника отдела СИЗО задержали за взятку

Подозреваемому избирается мера пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. Его подозревают в получении взятки. Об этом накануне, 25 мая, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Известно, что подозреваемый в начале этого года получил от осужденного взятку в размере 150 тысяч рублей. За это он незаконно смягчил режим отбытия наказания и разрешил передачу в изолятор запрещенных предметов.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ („Получение взятки“). Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.