В Челябинске начальника одного из цехов завода заподозрили в получении взятки

По версии следствия, он получил от коммерсанта более 60 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из цехов промышленного предприятия Челябинска. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, подозреваемый летом 2021 г. получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по демонтажу конструкций и вывозу металлического лома», — сообщает региональное СУ СКР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Пока в СК не разглашают информацию о том, начальник цеха какого именно предприятия является подозреваемым по делу.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО заместителя директора АО «Завод „Пластмасс“» в Копейске Сергея Рябцева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

