В Челябинске начальник бюро завода подозревается в получении откатов за «слив» данных конкурентов

Коммерсант платил за конфиденциальные сведения больше двух лет

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений филиала крупного промпредприятия — 36‑летний начальник бюро закупки услуг подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственого управления СКР.

По версии следствия, более двух лет — с декабря 2022‑го по январь 2025 года — мужчина, используя свое служебное положение, систематически получал деньги от директора сторонней коммерческой организации в обмен на ряд преференций.

«По предварительным данным, подозреваемый передавал конфиденциальные сведения о ценовых предложениях конкурентов, что позволяло коммерсанту выигрывать тендеры и заключать договоры подряда с заводом. Кроме того, сотрудник предприятия способствовал внеочередной и беспрепятственной оплате выставленных счетов. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 220 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, которые и выявили факт противоправной деятельности.

В настоящее время по месту жительства и работы фигуранта проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В ходе расследования следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным эпизодам.