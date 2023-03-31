В Челябинске возбудили уголовное дело на сбившую подростков-самокатчиков женщину

Пострадавшим ребятам причинен тяжкий вред здоровью

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 39-летней челябинки, которая устроила дорожную аварию на улице Кулибина в среду, 29 марта. Как сообщили в региональной прокуратуре, в тот день женщина за рулем Nissan Juke сбила двух подростков, которые ехали по тротуару на одном электросамокате. В районе дома № 26 автоледи резко выехала за пределы дороги в правую сторону, попав на тротуар.

В этот момент там ехали несовершеннолетние, которые и попали под колеса иномарки. Ранее Первое областное информагентство сообщало со ссылкой на Госавтоинспекцию, что водитель могла потерять управление из-за того, что ей стало плохо. Сначала легковушка врезалась в препятствие, а затем «японца» вынесло на тротуар.

«В результате двоим несовершеннолетним 2008 г. р. причинены телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По данному факту отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Челябинску в отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ», — пояснили в прокуратуре области.

Кстати, в тот же день в городе произошла еще одна авария, но с более печальными последствиями. На проспекте Ленина фура Mercedes сбила пешехода, который скончался в карете скорой помощи. В итоге на водителя большегруза, 55-летнего жителя Нижегородской области, возбудили уголовное дело.

Бывает, что и самокатчики доставляют проблем пешеходам: на прошлой неделе во дворе дома на Комсомольском проспекте мужчина на двухколесном транспорте сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия. Накануне стало известно, что его нашли, а сам виновник инцидента объяснил свою спешку тем, что пожелал сэкономить на аренде электросамоката. ИА «Первое областное» напомнило правила катания на таком виде транспорта.