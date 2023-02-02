В Челябинске на железной дороге обнаружили течь опасного груза

Дизельное топливо вытекало из цистерны из‑за неисправности прибора

На станции Челябинск — Главный в одной из цистерн в составе грузового поезда нашли течь дизельного топлива. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, опасный груз стал вытекать наружу в четверг, 2 февраля, на 25-м пути парка «Г». По предварительным данным, причиной утечки стала неисправность нижнего сливного прибора. Сейчас железнодорожники устраняют течь горючего материала и последствия разлива «солярки».

«Вред окружающей среде не причинен. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники транспортной прокуратуры дадут правовую оценку работникам РЖД и предприятия, которое отправило это груз. Предметом проверки станет безопасность организации перевозки грузов. Судя по фото с места происшествия, собственником цистерны является ООО «Трансойл» из Санкт-Петербурга.





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