В Челябинске на «зебре» сбиты два человека

Инцидент произошел у дома 15 на Лесопарковой

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около полудня на улице Лесопарковой в Центральном районе.

Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на двух девушек, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23- и 22-летняя пострадавшие получили телесные повреждения.

По факту аварии пройдет проверка.