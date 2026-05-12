В Челябинске на заводе «Втор-Ком» загорелись тонны картона

В огне никто не пострадал

На территории челябинского завода по переработке «Втор-Ком» загорелась макулатура. При пожаре никто не пострадал, на месте работают 4 машины и 12 пожарных, сообщили в МЧС по Челябинской области.

В министерстве сообщили, что картон загорелся на открытой территории, угрозы распространения огня нет. ИА «Первое областное» связалось с директором «Втор-Кома» Диной Грибановой.

«Загорелась макулатура. Пока мы понять не можем, из-за чего произошло возгорание. Это не цех, макулатура лежала на улице. Сейчас будем выяснять, что случилось, осматривать записи с камер видеонаблюдения», — рассказала директор.