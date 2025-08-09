В Челябинске на заводе погиб рабочий

Мужчину придавила металлическая балка

В пятницу, 8 августа, в одном из цехов Челябинского завода металлоконструкций во время производственного процесса погиб 44-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Уточняется, что балка упала на рабочего во время ее транспортировки машинистом крана. Мужчина получил смертельные травмы.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ). Назначены экспертизы, все обстоятельства устанавливаются.