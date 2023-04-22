В Челябинске на водителя перевернувшейся маршрутки составили административный протокол

Один из пострадавших госпитализирован

В отношении водителя маршрутки, в ДТП с которой пострадали шесть человек, составили административный протокол. По уточненным данным, один из пострадавших госпитализирован, троим рекомендовано амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«В результате полученных травм трем пассажирам рекомендовано амбулаторное лечение, один пассажир госпитализирован. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ („Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“)»,— сообщили в ведомстве.

Водителя маршрутки доставили в отдел полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства.

Напомним, авария произошла около 11 часов дня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Маршрутка № 75 перевернулась после столкновения с автомобилем «Митсубиси». Пострадали шесть человек.