В Челябинске на водителя маршрутки завели уголовное дело после смертельного ДТП

Под колесами микроавтобуса погибла пенсионерка

В отношении водителя ПАЗа, который 20 января в Челябинске насмерть сбил пенсионерку, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении 36-летнего мужчины следователями УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит водителю, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, авария произошла утром 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал микроавтобус. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.