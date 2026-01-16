В Челябинске на улице Худякова произошло крупное ДТП

В аварию оказалось вовлечено сразу несколько машин

Сегодня 16 января в 19:00 на улице Худякова, 22 в Челябинске произошло крупное ДТП. Сотрудники ГАИ Челябинска устанавливают обстоятельства аварии.

Автомобиль «Нива», под управлением 28-летнего водителя, совершил столкновение с БМВ Х 7, а также с кроссовером «Хавал» и автомобилем Aito.

На место происшествия выезжала скорая помощь.

В результате ДТП доставлены в медицинское учреждение водитель автомобиля «Нива» и два пассажира автомобиля «Нива»: девушки 2003 и 2004 годов рождения.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В настоящее время движение полностью восстановлено.