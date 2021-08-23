В Челябинске на Труда возникла пробка из-за поломки трамвая

От улицы Кирова трамваи будут следовать на Медгородок

Сегодня утром, 23 августа, в Челябинске на пересечении улиц Кирова и Труда возникла серьезная пробка из-за поломки пантографа у трамвая. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» один из кондукторов, с улицы Кирова все трамваи будут следовать на Медгородок.

«Кондуктор сказала, что если ломается пантограф, то это надолго. Трамваи будут следовать с Кирова на Медгородок»,— передает наша коллега с места происшествия.

Действительно, сервис «Яндекс.Пробки» показывает большой затор на улице Труда на участке от улицы Кирова до Свердловского проспекта.