В Челябинске на тренировке умер 22-летний боксер Георгий Оголихин

Организована служебная проверка

На тренировке во Дворце спорта «Динамо» потерял сознание и не пришел в себя 22-летний боксер Георгий Оголихин, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Трагедия случилась накануне. Парень тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко. До выяснения обстоятельств он отстранен от работы.

«Семье и близким Георгия Оголихина будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка», — сообщили в Федерации бокса.

Спортсмен не жаловался на здоровье, у него был медицинский доступ для занятий боксом.