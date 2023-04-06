В Челябинске на трамвай упал столб

Никто не пострадал

«Предварительная причина — превышение скорости водителя на территории депо. Никто не пострадал, всё мы уже восстановили на сегодняшний день. Ущерб — помятый трамвай. Сейчас мы всех водителей проинструктировали, всех провезли, чтобы они знали, как по депо ездить»,

— рассказал директор «ЧелябГЭТ».