Не совсем дорожно-транспортное, но происшествие случилось вчера, 6 апреля, в депо № 1 Тракторозаводского района Челябинска.
Это был пустой вагон старого трамвая, поэтому, к счастью, никто не пострадал. Удар был такой силы, что сильно смяло всю кабину, крышу и переднюю дверь. При каких обстоятельствах обрушилась опора, выясняется. Фото опубликовано в ВК-паблике chelik.
«Предварительная причина — превышение скорости водителя на территории депо. Никто не пострадал, всё мы уже восстановили на сегодняшний день. Ущерб — помятый трамвай. Сейчас мы всех водителей проинструктировали, всех провезли, чтобы они знали, как по депо ездить», — рассказал директор «ЧелябГЭТ».
В результате инцидента почти полтора часа не было напряжения на участке трамвайной линии Первой Пятилетки — Труда от Горького до Российской. Вагоны остались на конечных остановках.
В Челябинске на ремонт трамвайных путей в 2023 году будет потрачено более 1 млрд рублей. Мы подробно писали о том, какие технологии будут использованы для стабильной работы трамвая, за счет чего снизят шум от движения вагонов и какие крупные трамвайные узлы подвергнутся глобальному обновлению.
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