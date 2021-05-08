В Челябинске на территории СИЗО перехватили квадрокоптер с телефонами

Злоумышленники пытались передать гаджеты заключенным

Накануне сотрудники СИЗО № 3 в Челябинске предотвратили доставку сотовых телефонов в изолятор. Проводится проверка. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Известно, что злоумышленники с помощью квадрокоптера хотели доставить на территорию режимного учреждения три сотовых телефона. Однако осуществить задуманное не удалось: сотрудники СИЗО № 3, заранее получившие информацию, предотвратили передачу гаджетов и задержали подозреваемых.

«В соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, задержанным грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов»,— уточнили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

По факту произошедшего проводится проверка.