В Челябинске на территории ЧТЗ произошел пожар

Горела покрасочная камера

В Челябинске сегодня вечером, 24 июня, на территории Челябинского тракторного завода произошел пожар. Горела покрасочная камера, пострадавших нет, сообщили в главном региональном управлении МЧС.

«В 18.32 на пульт дежурного поступил вызов по адресу улица Ленина, 3. На территории Челябинского тракторного завода на втором этаже не эксплуатируемого цеха произошло возгорание. На ликвидацию направлено четыре автоцистерны, две пожарные машины работали от предприятия. В 19.10 возгорание ликвидировано, сейчас два ствола проливают конструкцию», — пояснили в управлении МЧС.

Возгорание произошло в камере размером 6*10 метров во время проведения работ. Хотя цех был не эксплуатируемый, определенный вид работ в нем имел место быть. Пострадавших в пожаре нет. Оперативно ликвидировать возгорание удалось во многом благодаря работе пожарных самого предприятия, отметили в ведомстве.