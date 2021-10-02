Сегодня днем, 2 октября, жители Челябинска сообщили ИА «Первое областное» о пожаре в Калининском районе. По их словам, дым можно было увидеть из разных районов города.
«В Калининском что-то горит. Черный дым виден за несколько десятков километров»,— рассказали очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что пожар произошел на улице Механической: там сгорел автомобиль.
«Пожар на территории авторазбора. Сгорел автомобиль „Газель“, еще один автомобиль пострадал. По предварительным данным, без жертв»,— уточнили в ведомстве.
Сколько человек и автомобилей работают на месте происшествия, пока не уточняется. Причины пожара также будут озвучены позже.